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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب لقاح كورونا.. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوجه رسالة شكر لـ محمد صلاح

صدى البلد

وجه تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الشكر لـ محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب، على تشجيعه لـ الجميع لـ تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.

نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عبر حسابه الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي  "تويتر"، تصريحات محمد صلاح بشان ضرورة تلقي لقاح كورونا واهميته في السلامة العامة والحفاظ على حياه الجميع.

واكد محمد صلاح مع عمرو أديب حول لقاح كورونا: "هناك أطباء يعملون على هذا اللقاح، وهناك دراسات استمرت لسنوات، لو قلت إن هذا اللقاح خاطئ سأكون مثل أي شخص في الشارع، يقول مرر لهذا الكرة بدلا من ذاك، الأطباء قالوا هذا الكلام ونفس الأمر منظمة الصحة العالمية، لذلك يجب أن نتبع كلامهم، هذا رأيي".

وكتب تيدروس أدهانوم عبر حسابه: "شكرا لمحمد صلاح على كلماتك من الدعم. تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".

 

مفاجآت كيروش ..التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الأردن
 

يواجه منتخب مصر منافسه الأردن اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد الجنوب ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب .

ويعاني منتخب مصر قبل مواجهة الأردن من غياب كلا من احمد حجازي وايمن اشرف للإصابة ومحمد مجدي قفشة بينما يغيب اكرم توفيق بسبب تراكم البطاقات .

ونعرض لكم التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام منتخب الأردن

تستمر مشاركة احمد ياسين في مركز قلب الدفاع بسبب إصابة احمد حجازي وايمن اشرف

ونسبة كبيرة للغاية فإن خط الدفاع لن يخرج عن احمد فتوح واحمد ياسين ومحمود الونش وعمر كمال

وكذلك خط النصف الذي سيشهد تواجد حمدي فتحي وعمرو السولية

ولكن امامهم مازال الامر محير بسبب إصابة محمد مجدي قفشة والذي لم يتم حسم مشاركته اليوم وبالتالي فإن زيزو و مهند لاشين احدهما الأقرب للمشاركة أساسيا اليوم

مركز خط الهجوم هو الأكثر غموضا خصوصا وان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لم يثبت علي تشكيل واحد منذ توليه تدريب منتخب مصر.

والاقرب ان يكون حسين فيصل وأحمد رفعت وامامهم محمد شريف او سيشارك محمد شريف كجناح ويلعب مروان حمدي في مركز الهجوم كما فعلها المدرب المباراة الماضية امام الجزائر

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع : 
حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - أحمد ياسين - محمود الونش - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد «زيزو» (مهند لاشين )

الهجوم: حسين فيصل -  محمد شريف - مروان حمدي (أحمد رفعت ) 

مجدي قفشة منتخب مصر محمد صلاح أحمد فتوح أحمد حجازي جيبريسوس محمد مجدي قفشة

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