تنفيذ 770 حكم و 586 مخالفة مرورية و 25 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان أمس الجمعة ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الاسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (4) متهمين ، بحوزته عدد (3) أسلحلة نارية ، و كمية من مخدر البانجو تزن (700 ) جرام ، وفي مجال مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 770 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 153 حكم حبس جزئي و 31 حكم حبس مستأنف و 418 حكما بغرامات و 164 حكما بمخالفات .

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وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 25 قضية تموينية متنوعة شملت ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية ، بجانب ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وقضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي لها، فضلاً عن ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 12 قضية لعدم حمل الشهادة الصحية .

وفي مجال القضايا المرورية، تم ضبط 586 مخالفة مرورية شملت ضبط مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة وتحرير 114 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 97 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 139 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 40 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وقد أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.