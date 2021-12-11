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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء كلية تكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية يتماشى مع سياسات تطوير التعليم

النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير زكريا

أكد النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ أن إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استمرار العمل على إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر يتمشى مع التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير وتحديث التعليم الجامعى بما يتواكب مع النظم العالمية.


وثمن " سمير " فى بيان له أصدره اليوم الأهداف التى وضعتها جامعة القاهرة لإنشاء هذه الكلية وفى مقدمتها مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري وتنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع لتواصل العمل نحو التطور العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.


وإنشاء قاعدة علمية متميزة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وخدمة وتوعية المجتمع بأهميتها، من خلال تجميع الخبرات في مجال علوم الفضاء، وتشجيع البحوث والمشاريع العلمية المتخصصة في مجالات الإلكترونيات، والاتصالات والملاحة الفضائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الفضاء، واستخدامات تكنولوجيا الفضاء للتنمية المستدامة وبناء القدرات والكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في علوم الفضاء الأساسية والاستشعار عن بُعد.


كما أشاد النائب أحمد سمير زكريا باهداف الكلية ومنها ايضاً تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة بالداخل والخارج، والتدريب الفعلي للمتخصصين في العديد من مجالات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها والمساهمة في خلق وظائف المستقبل لخدمة الاحتياجات العلمية والاقتصادية والمجتمعية التي تواكب احتياجات العصر الحديث وطرح العديد من البرامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتضم 6 أقسام علمية رئيسية، وهي علوم الفضاء الأساسية، وعلوم الفلك والكواكب، والاستشعار عن بُعد ونُظم المعلومات الجغرافية، والإلكترونيات والاتصالات الفضائية، وهندسة الطيران والفضاء، والذكاء الاصطناعي وبرمجيات الفضاء.


اضافة الى أن الكلية تتضمن العديد من برامج الدرجات العلمية المتنوعة والمتميزة عالميًا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتشمل برامج علوم الفضاء التطبيقية، والفيزياء الفلكية وعلم الكون، والإلكترونيات، وبرمجيات الفضاء، والاتصالات، والملاحة الفضائية، وعلوم الأرض والكواكب، والاستشعار من بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والعلوم الجوية والمناخ.


وطالب النائب أحمد سمير زكريا من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الاسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لانشاء هذه الكلية وبدء الدراسة بها فى اقرب وقت موجهاً التحية والتقدير للدكتور الخشت على فكره المستنير والذى وصل بجامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية العالمية للتعليم الجامعى الى مراكز عالمية مرموقة تؤكد الريادة الكبيرة والعالمية لجامعة القاهرة العريقة.
 

النائب أحمد سمير مجلس الشيوخ رئيس جامعة القاهرة المنطقة الاستثمارية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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