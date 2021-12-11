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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارالله: تعديل ساعات وإجازات العمل في الإمارات ستقرره كافة دول الخليج

صدى البلد

أعلن الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن تعديل ساعات وإجازات العمل الأسبوعية في الإمارات ستقرره كل دول الخليج، وبعضها سيزيد من ساعات العمل وسيضيف يوم الجمعه يوم إجازة مع السبت والأحد. 

وكتب أحمد الجارالله، عبر حسابه بموقع تويتر: “تعديل ساعات وإجازات العمل الأسبوعية في الإمارات ستقرره كل دول الخليج لكن بعضها سيزيد من ساعات العمل وسيضيف يوم الجمعة يوم إجازة مع السبت والأحد مثلما عملت إماره الشارقة”.

وأشار إلى أن قرار دوله الامارات مدروس من الناحيه الدينيه إذ يمكن تأخير صلاه الجمعه وتسريع ساعات العمل #مجلس_التعاون".

 

وقال الإعلامي أحمد مجدي، إن الإمارات إتخذت قرار وأعلنت عن تقليل أيام العمل في الإسبوع ليصبح من 5 أيام، إلى 4 أيام ونصف، مؤكدا أن الإمارات أول دولة في العالم تقصر أيام العمل

 

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، فاجأت دولة الإمارات، الجميع بإعلانها تغيير عطلة نهاية الأسبوع في البلاد، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية يتساءلون عن أسباب القرار فضلا عن المقارنة بين أسبوع العمل المعتاد والنسخة الإماراتية المعدلة منه.


وقلصت الإمارات أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام ونصف، وتغيير عطلة الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، ابتداء من أول يناير المقبل على أن يكون الأحد في الثاني من الشهر المذكور إجازة رسمية.

 

موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة
كما نص القرار على توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.

الامارات دولة الامارات الكويت

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