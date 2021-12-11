قطر والإمارات.. المعز علي: شغفي بتسجيل الأهداف ليس له حدود

أعرب المعز علي، مهاجم المنتخب القطري، عن سعادته بمساعدة فريقه للفوز على الإمارات بخماسية نظيفة، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، التي تستضيفها الدوحة حتى 18 من الشهر الجاري.

وحقق المنتخب القطري فوزا سهلا على نظيره الإماراتي (5-0)، في ربع نهائي كأس العرب، على استاد البيت مساء أمس، الجمعة.

وبهذا الفوز حصل المنتخب القطري على بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وقال المعز، في تصريحات نشرتها جريدة “الشرق” إنه سعيد بأدائه في المباراة وتسجيل هدفين، وكذلك أداء جميع اللاعبين، معتبرا أن الأهم في المباراة هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

وأوضح أن شغفه بتسجيل الأهداف لا يتوقف على منتخب معين، حيث يعمل في الملعب جاهدا من أجل الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، مشددا على أنه يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يترجم مجهود زملائه في الملعب إلى أهداف.

ذكر مهاجم قطر أن اقترابه من لقب الهداف التاريخي للمنتخب يسعده كثيراً، إلا أن سعادته الكبرى هي مساعدة فريقه في كل بطولة يخوضها، خاصة في ظل خوض المنتخب في الفترات الأخيرة مباريات دولية على مستوى قارات العالم.

ويرى اللاعب أن تسجيله للأهداف هي مكافأة منه إلى جميع زملائه في الملعب على مجهودهم وحماسهم وقتالهم للدفاع عن ألوان بلادهم، معتبرا أن الفوز اليوم سيعطي للمنتخب دفعة إيجابية قبل مواجهة الدور المقبل.

واعتبر المعز أن مواجهة الدور المقبل ستكون صعبة وقوبة، لكن يجب أن نعمل ونجتهد أكثر حتى نصل إلى الدور النهائي، مشددا على أن بطولة العرب تعد بمثابة خطوة جديدة وبروفة ناجحة في اعداد المنتخب قبل خوض نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل.

وسجل المعز 39 هدفا دوليا خلال 78 مباراة خاضها مع المنتخب القطري، حيث يتبقى له تسع أهداف للانفراد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب.