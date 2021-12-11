الغضبان: فخورون باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم 2021

أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن فخره باختيار مشروع محطة معالجة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد أفضل مشروع انشائي بالعالم ٢٠٢١، ، وذلك من خلال إعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" فوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، بجائزة أفضل مشروع بالعالم في مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة.

وأكد الغضبان، في تصريحات له، أن هذا المشروع الأضخم على مستوى العالم ينبع من كونه مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا؛ لأنه تم تنفيذه بأيدي وسواعد مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأكفاء، لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر نموذجا لكل المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، كما أن هذا المشروع مميز كذلك لأنه تم تنفيذه على أرض سيناء.

وأشار "محافظ بورسعيد" أن المشروع يعمل على الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق الدلتا.

وتوجه محافظ بورسعيد، بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحرص سيادته على جعل بورسعيد قاطرة التنمية من خلال إقامة كبرى المشروعات القومية، كما توجه بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، ولشركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع العاملين، مشيداً بهذا الإنجاز الذي يعد نتاجاً لعمل شاق، وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية مخلصة لوطنها.

يذكر أن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في سبتمبر الماضي، وتم تنفيذه تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأعلنت المجلة الأمريكية في سبتمبر الماضي إعلان فوز مصر بأربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعًا فائزًا، وكانت بذلك الدولة الوحيدة التي تحصد هذا العدد من الجوائز، بالإضافة إلى فوزها مؤخرا بجائزة أفضل مشروع على الاطلاق لعام 2021 على مستوى العالم .

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم

الغضبان: فخورين باختيار محطة معالجة مصرف بحر البقر كأفضل مشروع انشائي بالعالم