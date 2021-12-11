علي السيد: صراعات سياسية طاحنة بين الصين وأمريكا لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الشعور بأن الجميع على كوكب واحد لا يتوفر حاليا فى دول العالم خاصة فى ظل وجود صراعات سياسية طاحنة بين الصين وأمريكا باعتبارهم أصحاب الانبعاثات الأكبر فى التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية فى العالم .



وأوضح علي السيد ، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصري” والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الصراع السياسى بين الصين وأمريكا مرير بالإضافة للصراعات الاقتصادية ووجود تنافس قوى هذه الدول والصراع على من يحكم دول العالم.



وأشار علي السيد، إلى أن الدول العظمى والصناعية الكبرى هى المسببة للتلوث والتغيرات المناخية أما الدول النامية ليست سبب المشكلة ولكن الأزمة تنعكس عليها ويوجد استراتيجيات قوية ومنها ما وضعته مصر من استراتيجية لمواجهة التغير المناخى .