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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. بوسي شلبى وإلهام شاهين ويسرا يدعون لـ هالة صدقي أثناء أداء العمرة

صدى البلد

وجهت الفنانة هالة صدقى، الشكر لـ بوسي شلبى والهام شاهين ويسرا على دعائهم لها أثناء أدائهن مناسك العمرة . 

 

وكتبت هالة صدقى عبر انستجرام “اصحابي وزملائي وعلي راحو عمره وفتحوا الكاميرا علشان اكون معاهم واسمعهم وهما بيدعولي . شكرا يا بوسي علي الفكره والدعاء وطبعا يسرا والهام يا رب يديم المحبه ”. 

 

ويذكر ان حلت الفنانتان إلهام شاهين وهالة صدقي ضيفتين، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدمه النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

 

وتحدثت الفنانة "هالة صدقى"، عن الفنان "صلاح السعدنى" قائلة: "أكتر ممثل اشتغلت معاه اشتغلنا أعمال كتيرة مع بعض منها رجل في زمن العولمة ومسلسل أرابيسك".

 

وأضافت: "من كتر ما الناس ارتبطت بالشخصيات في مسلسل أرابيسك، وكان المسلسل يعرض بره قبلنا فى مصر بيوم وانتهت الحلقات هناك على عدم زواجى من صلاح السعدنى وحصل غضب شديد".


وأوضحت: "اضطررنا في نفس يوم الحلقة الأخيرة نصور نهاية أخرى فى أرابيسك إننا اتجوزنا وخلفنا بنت اسمها دنيا، ودى نادرا لما حاجة تحصل كده"، مؤكدة: "فعلا صلاح السعدنى من أكثر الشخصيات القريبة من قلبى".

الفنانة هالة صدقي إلهام شاهين

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