تحرير 68 محضراً والتحفظ على لحوم وسلع منتهية الصلاحية ومجهولة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري و التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، وتكثيف حملات التموين، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين،على أن تشمل الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،بشأن حملة تفتيشية نفذتها أجهزة وإدارةات التموين بالتعاون مع مباحث التموين، فى إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و41 محضراً لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لذبح لحوم خارج المجزر الحكومي، و7 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، فيما تم التحفظ على 280 كجم شيبسي سائب من مخلفات المصانع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10 كيلوجرام كبدة وفراخ مجهولة المصدر، و21 كيلو حلوى وشيكولاتة ، و25 كيلو أرز ومكرونة وكميات من البسكويت والزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية..

