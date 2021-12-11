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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعد رئيس هيئة التعمير لـ "صدى البلد": 30% زيادة في المساحات المنزرعة بتوشكى

مشروع توشكى
مشروع توشكى

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، عن تفاصيل زيارة وزير الزراعة لمشروع توشكى، حيثُ تفقد المحطات البحثية ومحطة الزراعة الآلية ، ومدى استعداد المحطات البحثية فى المعاونة فى الأنشطة التنموية والدراسات التى من المفترض أن تتم ، كما زار بعض الشركات وذلك استعدادًا لزيارة الرئيس للمشروع وافتتاح مشروعات الزراعة التابعة للشركة الوطنية والمجزر الآلي للحيوانات التى تدخل من الحجر البيطري، موضحًا أن المجزر يسع 60 حيوان فى الساعة.

وأضاف "عبد العزيز" خلال تصريحات لـ "ًصدى البلد" ، أن وزير الزراعة خلال زيارته تفقد زراعة القمح ، والأصناف الجديدة التى تم انتاجها بوزارة الزراعة ، كما وجه الوزير بالاستفادة القصوى من المياه المتجمعة فى المنخفضات .

وأشار " مساعد رئيس هيئة التعمير" إلى أن مشروع توشكي يشارك به عدة شركات وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات ، والريف المصري الجديد ، مؤكدًا أنهم بصدد دراسات لاستصلاح مساحات كبيرة داخل مشروع توشكي بالمياه المتوفرة والتي تبلغ 38 مليار متر مكعب .

وأوضح أنهم بصدد طرح عدة منخفضات بتوشكى للاستزراع أو الاستثمار السمكي ، منوهَا إلى أن الوزير وجه بضرورة انشاء وحدات إنتاج سماد عضوي أو كمبوست توفيرًا لأزمة الأسمدة ، كما أكد الوزير على ضرورة العودة إلى الزراعة الخضراء أو الطبيعة ، مع استغلال الميزة النسبية للمكان وخاصًة التمور والحفاظ على الميزة النسبية للمنطقة ، كما وجه الوزير بدعم المادي للكوادر البشرية داخل هيئات وقطاعات الوزارة ، وكذلك الكوادر البشرية المتواجدة .

أما عن آخر التطورات التى طرأت على مشروع توشكي ، قال  الدكتور أحمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة إنه زادت المساحات الزراعية بنسبة 30% عن الأعوام السابقة ، كما يتم استصلاح حوالى 450 ألف فدان مستقبلًا .

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القصير يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بزيارة إلى منطقة توشكي لمتابعة كافة المشروعات الزراعية هناك .

وتفقد القصير محطة الزراعة الآلية بتوشكي ، موجهًا بضرورة زياده عدد الآلات والمعدات وبمختلف القدرات بما يلائم طبيعة المشروع واحتياجاته كما تفقد محطة البحوث الزراعية .

وافتتح مبنى محطة بحوث الصحراء الجديد للوقوف على قدرتهم تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني للمستثمرين والمزارعين وشركات الاستصلاح بالمنطقة ووجه بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المزارعين وضرورة تطبيق نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية الناجحة لدى المزارعين والشركات بالمنطقة.

كما وجه بضرورة الاستفادة من إمكانيات معامل التربة والمياه بمحطتي البحوث في دراسات الحصر التصنيفي واستكمال أجهزة المعامل وتزويدها بالكوادر البشرية المدربة .

وزير الزراعة تفقد أيضا زراعات القمح والنخيل وبعض زراعات المانجو وانشطة الإنتاج الحيواني بمشروع توشكي ووجه بضرورة نشر وزراعه الأصناف عالية الإنتاجية وخاصه محصولي القمح والذرة الشامية وأكد على ضرورة إنشاء وحدات لإنتاج الكمبوست لدي المزارعين والشركات للاستفادة من المخلفات الزراعية .

كما وجه بتوفير المطبوعات الفنية من نشرات ارشاديه وخلافه الخاصة بالتسميد والمبيدات وتلك المتعلقة بالمحاصيل المنتشرة بتوشكي

وحرص "القصير" على الاستماع الي العاملين بالمشروع والمزارعين ووجه لهم الشكر وأشاد بجهودهم، كما وجه بضرورة تدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم ماديا مؤكدا على أهمية العنصر البشري كأحد اهم عناصر التنمية الزراعية المستدامة.

وزير الزراعة خلال جولته في منطقة توشكى تفقد الحجر البيطري والمجزر الالي وأكد على ضرورة المتابعة الدقيقة والرعاية بدءاً من اختيار الحيوان من مصدره ونقله وتغذيته ورعايته طبيا قبل ذبحه وأكد أيضا على ضرورة الاهتمام بالعاملين في المجزر الالي بتوشكى.
 

هيئة التعمير وزارة الزراعة الزراعة زيارة وزير الزراعة توشكى المجزر الآلي للحيوانات

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