عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القوى العاملة بالشيوخ تحسم المواد الخلافية بمشروع قانون العمل الجديد.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة، ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها، اليوم الأحد، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.

وأكد النائب عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، الانتهاء من جميع مواد مشروع قانون العمل، وتم إرجاء بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا 12 أو 14 مادة.

وقال عياد: اليوم الأحد سيتم حسم مشروع القانون في اللجنة، متابعا: حرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب في المناقشات لمشروع القانون".

وتابع عياد: "نركز على الصورة العامة ونعطي اهتماما لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن تحذف من القوانين السابقة النصوص التي عفى عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة الأربعاء، تأجيل مواد باب تأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى 226.

مشروع مجلس النواب قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ الحكومة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 -12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

سيارة هونشي E-HS9 الكهربائية الفاخرة تخطف الأنظار في معرض جدة.. صور

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

علاقتي بأهلي سطحية لتجنب المشاكل فهل علي إثم؟.. الإفتاء ترد

«الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق».. منشور يتسبب في وقف قارئ قرآن.. والآخر يرد: ده لقب عائلتي

ارتفاع عدد قتلى الأعاصير في 5 ولايات أمريكية..ونصف مليون شخص بدون كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير الملقحين

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

من الانفصال إلى حلاقة الشعر.. القصة الكاملة لـ طلاق شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

بعد إصابتها بكورونا.. بتر ذراعي وساقي امرأة بسبب الفيروس|صور

سنوات طويلة منذ صدوره.. ماذا قدم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" للدول؟

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ