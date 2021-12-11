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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبلت وفدًا من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو

جامعة الجلالة: هدفنا الرئيسي جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط

وفد الجامعة
وفد الجامعة

استقبلت جامعة الجلالة وفداً من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو،علي هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة من معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة أ.د مايك ميكردي، رئيس الكلية الملكية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أ.د محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د طارق أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وممثلين من العمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة.

 

كما ضم وفد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، أ.د ستيف جراهام، الرئيس التنفيذي للكلية، أ.د اشرف ايوب، أستاذ واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين، أ.د هاني عتيبة، أستاذ أمراض القلب ومدير التطوير الدولي للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو.

 

وفي بداية اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بالسادة الضيوف، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، خاصة انها تهدف الي بحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030، التي تسعي إلي إتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

 

حيث قام الدكتور أشرف حيدر غالب، باصطحاب الوفد في جولة داخل الحرم الجامعي، للإطلاع علي كليات القطاع الطبي والمعامل المجهزة علي أعلى مستوى، مشيراً إلي أن جامعة الجلالة تحرص علي سد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، وذلك من خلال تدريب الطلاب في أحدث معامل المهارات والمحاكاة المتقدمة بمجال الطب البشري، التي يستطيع فيها الطالب ممارسة ما تعلمه في بيئة تشبه الحياة العملية علي نماذج (مانيكان) تعمل بالذكاء الإصطناعي، مما يؤهل الطالب الي التميز ومواكبة كافة وسائل العملية التعليمية بأحدث الإمكانيات العالمية.

 

كما تفقد الوفد قاعات الاختبارات الإكلينيكية، ومعامل المهارات بمجال طب الأسنان، وكذلك المعامل المتقدمة في مجال العلوم الأساسية، عقب ذلك قام الوفد بالاطلاع علي مبنى المستشفى التعليمي المتوقع افتتاحه أوائل العام المقبل، والذي يهدف الي خدمة مدينة الجلالة والمناطق المجاورة، ويحتوي علي مراكز متخصصة للطوارئ والعلاج الطبيعي، وغسيل الكلي، ومركزاً للحروق، بالإضافة إلي مركزاً للطب التجديدي، وزراعة الأنسجة، والخلايا الجذعية.

وأشار حيدر، إلى أن القطاع الطبي بجامعة الجلالة، والذي يشمل مجالات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض ومجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، يقوم علي أسس التعليم المتكامل حيث يتدرب جميع الطلاب في نفس المعامل، وعلي نفس الأجهزة لتخريج جيل قادر علي العمل الجماعي المتكامل، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العربية والأجنبية، لتعزيز أواصر التعاون العلمي والبحثي المشترك.

من جانبه، أعرب وفد الكلية الملكية عن سعادته بهذه الزيارة وانبهارهم بما وجدوه علي أرض الواقع، مؤكدين علي حرصهم لتوثيق روابط التعاون بين الكلية الملكية وجامعة الجلالة، من خلال التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

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