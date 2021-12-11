خاص.. مدرب تويوتا الياباني: فايلر سينجح مع الساموراي.. ولن يشكو من الخصوصية

تحدث محمد راضي مدرب فريق تويوتا الياباني الأول لكرة القدم عن تولي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي السابق مهمة تدريب فريق كاشيما انتلرز الياباني.

ويعد محمد راضي أول مدرب كرة قدم مصري معتمد من الاتحاد الياباني لكرة القدم، وحاصل على دبلومة التكوين لمدرب كرة القدم من إسبانيا، ويحق له بها العمل كمدرب في إسبانيا وفي جميع أنحاء أوروبا.. وفيما يلي نص الحوار

هل تتوقع نجاح فايلر مع نادي كاشيما الياباني ؟

أعتقد أن فايلر سوف ينجح بسبب إعداد البيئة المناسبة للنجاح هنا وطريقة لعبه ستناسب اللاعب الياباني الذي يستطيع تنفيذ المهام الموكلة له من المدرب فاللاعب الياباني لاعب خططي ويستجيب للتطوير بسرعة فائقة تلائم أسلوب فايلر مع أي فريق يدربه ،وسيجد من ثلاثة لاعبين أو أكثر لهم خبرة الانضمام لمنتخب اليابان أكثر من مرة.

لا نعرف في مصر الكثير من المعلومات عن فريق فايلر الجديد فما أبرز النقاط عنه ؟

نادي كاشيما انتلرز هو أكثر الأندية فوزاً بالدوري الياباني 8 مرة ويعد فايلر هو أول مدرب أوروبي يقود الفريق.

ما موقف الفريق من دورى أبطال آسيا ؟

سوف يقود فايلر الفريق في دوري أبطال آسيا من مباريات التمهيدية وليس تصفيات المجموعات مباشرةً لعدم حصول الفريق على أي من المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة مباشرةً ولكن أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع ليدخل في تصفيات التمهيدي



اشتكي فايلر من عدم وجود الخصوصية في مصر فهل سيعاني من ذلك في اليابان ؟

إن كانت هذه الأخبار صحيحة بأن فايلر كان لا يجد وقت لخصوصيته في مصر بسبب قبول الجماهير ففي اليابان يستطيع التحرك بحرية حتى لو كان ذو شهرة لأن اليابانيين حتى وإن كانوا يحبون أن يشاهدوا المشاهيرفأنهم دائماً يحترمون خصوصية الشخص ، ولا يحاولون الالتفاف حوله .

كيف كانت ردود فعل الجماهير والاعلام علي تولى فايلر المهمة ؟

المسألة مش زي مصر هو مجرد خبر في أخبار الانترنت اليابانية والمهتمين بالشأن في كرة القدم

الدوري الياباني أما بالنسبة لجماهير النادي فهم متحفزون وسيقومون بتشجيع الفريق مع أول تجمع للفريق للترحيب بالمدرب الأوروبي الأول لهم

هل كرة القدم اللعبة الشعبية الأ ولي في اليابان ؟

لا .. يعتبر البيسبول هو اللعبة الشعبية الاولي وبعدها كرة القدم