عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. مدرب تويوتا الياباني: فايلر سينجح مع الساموراي.. ولن يشكو من الخصوصية

محمد راضي
محمد راضي

تحدث محمد راضي مدرب فريق تويوتا الياباني الأول لكرة القدم عن تولي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي السابق مهمة تدريب فريق كاشيما انتلرز الياباني. 

ويعد محمد راضي أول مدرب كرة قدم مصري معتمد من الاتحاد الياباني لكرة القدم، وحاصل على دبلومة التكوين لمدرب كرة القدم من إسبانيا، ويحق له بها العمل كمدرب في إسبانيا وفي جميع أنحاء أوروبا.. وفيما يلي نص الحوار

هل تتوقع نجاح فايلر مع نادي كاشيما الياباني ؟ 

أعتقد أن فايلر سوف ينجح بسبب إعداد البيئة المناسبة للنجاح هنا وطريقة لعبه ستناسب اللاعب الياباني الذي يستطيع تنفيذ المهام الموكلة له من المدرب فاللاعب الياباني لاعب خططي ويستجيب للتطوير بسرعة فائقة تلائم أسلوب فايلر مع أي فريق يدربه ،وسيجد من ثلاثة لاعبين أو أكثر لهم خبرة الانضمام لمنتخب اليابان أكثر من مرة.

لا نعرف في مصر الكثير من المعلومات عن فريق فايلر الجديد فما أبرز النقاط عنه ؟ 

 نادي كاشيما انتلرز هو أكثر الأندية فوزاً بالدوري الياباني 8 مرة  ويعد فايلر هو أول مدرب أوروبي يقود الفريق.

ما موقف الفريق من دورى أبطال آسيا ؟ 
سوف يقود فايلر الفريق في دوري أبطال آسيا من مباريات التمهيدية وليس تصفيات المجموعات مباشرةً لعدم حصول الفريق على أي من المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة مباشرةً ولكن أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع ليدخل في تصفيات التمهيدي 
 

اشتكي فايلر من عدم وجود الخصوصية في مصر فهل سيعاني من ذلك في اليابان  ؟
إن كانت هذه الأخبار صحيحة بأن فايلر كان لا يجد وقت لخصوصيته في مصر بسبب قبول الجماهير ففي اليابان يستطيع التحرك بحرية حتى لو كان ذو شهرة لأن اليابانيين حتى وإن كانوا يحبون أن يشاهدوا المشاهيرفأنهم دائماً يحترمون خصوصية الشخص ، ولا يحاولون الالتفاف حوله .

كيف كانت ردود فعل الجماهير والاعلام علي تولى فايلر المهمة ؟ 

المسألة مش زي مصر هو مجرد خبر في أخبار الانترنت اليابانية والمهتمين بالشأن في كرة القدم
الدوري الياباني أما بالنسبة لجماهير النادي فهم متحفزون وسيقومون بتشجيع الفريق مع أول تجمع للفريق للترحيب بالمدرب الأوروبي الأول لهم

هل كرة القدم اللعبة الشعبية الأ ولي في اليابان ؟ 

لا .. يعتبر البيسبول هو اللعبة الشعبية الاولي وبعدها كرة القدم 

فايلر كاشيما الياباني تويوتا الياباني رينيه فايلر مدرب فريق تويوتا الياباني محمد راضي الاتحاد الياباني لكرة القدم

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز في الدوري الألماني

أسرة طفل نجع حمادي: القصاص العاجل من القاتل الغادر وحده من يخفف آلامنا

30 مليون جرعة خلال 3 شهور.. مراحل تصنيع لقاحات كورونا في فاكسيرا

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

بعد شعوره بأعراض برد.. الأهلي يعلن سلبية مسحة نجم الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

كأس العرب.. مروان حمدي يقود هجوم منتخب مصر أمام الأردن

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

السر وراء ظهور شيرين عبد الوهاب "حليقة الرأس".. فيديو

شاهد| لحظة أسر الرئيس العراقي صدام حسين وتهديده بالإعدام.. فيديو

4 سنين بنام على الكنبة.. شيرين تكشف كواليس طلاقها من حسام حبيب

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ