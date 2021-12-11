شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

تقام مباراة منتخب مصر والأردن في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 والمقامة في قطر ، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في بطولة كأس العرب بفضل اللعب النظيف بعدما تعادل في النقاط مع المنتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوى، والدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد، وفى الوسط حمدى فتحي – عمرو السولية ومصطفى فتحى أو أحمد سيد زيزو، وفي الهجوم حسين فيصل، ومحمد شريف ومروان حمدي لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو