الاتحاد الأوروبي: ليفربول مدينة محمد صلاح .. شاهد التفاصيل

وصف لويس ميجيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، مدينة ليفربول الإنجليزية بـ “ مدينة محمد صلاح".

وكتب لويس ميجيل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" وصل قبل قليل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريول إلى مدينة محمد صلاح “ليفربول” للمشاركة في قمة مجموعة السبع.



وتابع:" مستعدون لبحث التحديات الأمنية و الجيوسياسية الأكثر إلحاحا مع شركائنا".

وصل قبل قليل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي @JosepBorrellF إلى مدينة @MoSalah #ليفربول للمشاركة في @G7.

مستعدون لبحث التحديات الأمنية و الجيوسياسية الأكثر إلحاحا مع شركائنا. pic.twitter.com/WbD1rXIo74 — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 11, 2021

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة أستون فيلا، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد أستون فيلا:



ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على أستون فيلا في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج.

وخاض ليفربول 15 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد.

ويأمل محمد صلاح، في هز شباك أستون فيلا في مباراة اليوم، لمواصلة الابتعاد عن صدارة الدوري هدافي الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتشهد مباراة اليوم عودة ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول لـ ملعب أنفيلد، ولكن سيعود كخصم للريدز، بعد أن تولى مهمة تدريب أستون فيلا مؤخرا، خلفا لـ دين سميث.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وأستون فيلا، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 35 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 11 بـ 19 نقطة.