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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك : ضبط 1500 جهاز طبي مغشوش في الصيدليات

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

شن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، 212 حملة تفتشية علي الأسواق والصيدليات أسفرت عن ضبط  1500 جهاز طبي مجهول منها أجهزة قياس سكر وضغط وأوكسجين وأجهزة تنفس صناعي، بجانب ضبط كميات كبيرة مدون عليها بيانات بلغات أجنبية عبر ملصقات توحي للمواطن أنها أجهزة يابانية أو ألمانية المنشأ ما يعد خداعا للمستهلكين وغشا تجاريا يعاقب عليه القانون.

وقال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز، في تصريحات له اليوم، إن الحملات الرقابية جاءت لحماية حقوق المواطنين والمستهلكين من تداول سلع مغشوشة أو مجهولة المصدر، موضحا أن الجهاز لن يترك أي منتج طبي مجهول يباع للمواطنين في مصر.

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واستنكر قيام بعض الصيدليات الكبري في بيع الأجهزة المغشوشة التي تؤثر علي صحة المواطنين وقد تؤدي لوفاة المرضي باعتبارها تصدر بيانات خاطئة عند قراءة حالة المريض خاصة أجهزة الضغط والسكر تكون غير دقيقة مما يؤدي إلى أخذ المريض لأدوية غير مناسبة لحالته الصحية".

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أنه يخوض حربا من أجل تطهير السوق بالكامل من أي سلعة رديئة أو السلع غير مدون عليها بيانات التصنيع الصحيحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحظر ومنع تداول أي سلع رديئة في الأسواق، لافتا الى أن كل الأجهزة التي لا تلتزم بالبيانات التي حددها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في المواد رقم "3 و4 و5 و6" هي خداع للمستهلكين.

وأكد حسام الدين، استمرار التفتيش على الصيدليات ومحال بيع الأدوات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن فرق وحملات جهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق يوميا على مستوى محافظات مصر، لضبط ومصادرة أي أجهزة مجهولة المصدر، حفاظا على صحة المواطنين والمستهلكين ،وطالب المهندس أيمن حسام الدين،من المواطنين الإبلاغ من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588، عن أي محال أو صيدلية يتم بيع فيها مثل هذه الأجهزة.

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