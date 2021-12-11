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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد شعوره بأعراض برد.. الأهلي يعلن سلبية مسحة نجم الفريق

عمار حمدي لاعب الأهلي
عمار حمدي لاعب الأهلي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شكوي عمار حمدي لاعب الفريق من نزلة برد وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية.

 

وأشار رئيس الجهاز الطبي، إلى أنه منح اللاعب راحة من مباراة اليوم على أن يتم تقييم حالته لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.


ويخوض الأهلي مباراة ودية اليوم مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.


ويخوض الاهلي ثاني ودياته قبل السفر إلى قطر أمام سموحة يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

 

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إلى تجهيز جميع اللاعبين قبل السوبر الإفريقي.

عمار حمدي الأهلى النادي الأهلي أحمد أبو عبلة كأس السوبر الأفريقي

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