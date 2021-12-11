كمونة: هدفي في الرجاء الأغلى ولست محسوبا على طاهر

أكد سمير كمونة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "بره الملعب " مع مها السنباطى ،على أون سبورت إف إم ، أنه هدفه في الرجاء المغربي من أكثر الأهداف التي يعتذر بها، فيقول: كانت المباراة في مركب محمد الخامس ووليد صلاح الدين كان كابتن الفريق وطلب مني التقدم وطلب من أبو الدهب أن يلعب الكرة العرضية وبالفعل عمل فيها بيكهام وعمل أوفر عالمي، والحمد لله ربنا وفقني وسجلت منه هدف الفوز رغم تعليمات هولمان تمنعني من التدقم وأبو الدهب إنه يلعب العرضية، وبعد الجول قلعت التي شيرت وبجري على المدرج كنت رايح لـ25 واحد في المدرجات اللي جايين من مصر ورجال السفارة في المغرب، وبعد البطولة عندما وصلنا مطار القاهرة كان في حوالي 25-30 ألف في المطار وجماهير الأهلي كانت فرحانة جدا بالبطولة دي.



وعن عمله في قطاع الناشئين بالأهلي قال : اشتغلت مع جيلين في قطاع الناشئين بالأهلي الأول كان رامي ربيعة وتريزيجيه وبعد كده جالي عرض لمساعدة محمد عمر، وكنت أول جيلي من سني يدرب في الدوري الممتاز مع الرجاء، وبعد كده رحت المحلة وبعد كده رجعت الأهلي مسكت فريق 97 ، والمهندس محمود طاهر اختارني لأكون قريبا من الفريق الأول، وكان المفروض أنا وهاني رمزي هنشتغل مساعدين مع مارتن يول لكن الهولندي رحل وجاء كابتن حسام البدري بجهازه.

وأضاف كمونة : أنا لست محسوبا على أحد وجاهز للعمل في الأهلي مع أي مجلس وأي مسئول لأني منتمي للنادي بدون تحيز لأحد وكل ما يقال إني محسوب على المهندس محمود طاهر مرفوض والخطيب أسطورة الكرة المصرية وأي حد يشتغل معاه يعتبر شرف.



واستطرد كمونة: مشكلة قطاعات الناشئين في مصر إن المواهب قلت بشكل كبير وهذا ليس بيد أي مسئول عن أي قطاع، الإسماعيلي لم يعد فريقا جيدا لأنه لم يعد هناك مواهب في قطاع الناشئين، ونفس الأمر في انبي اللي كان منجم هو الأخر لاستخراج اللاعبين المميزين والأهلي أخر الأجيال كان رمضان صبحي وتريزيجيه والزمالك نجومه كلهم من قطاع الناشئين.



وأخيرا عن فكرة التنبؤ بفوز الأهلي الكبير على الزمالك في القمة الأخيرة رقم 123 قال كمونة: والله حلمت الأهلي هيفوز على الزمالك 6-1 في هذه المباراة والموضوع لم يحدث من قبل أني حلمت بنتيجة مباراة والموضوع ليس تقليل من الزمالك وفريقه اللي يعتبر من أقوى الفرق مع الأهلي في الدوري وبطل المسابقة ومرشح للفوز بها ومع ذلك اتشتمت شتيمة رغم إن الحلم لم يحدث في النهاية لأن المباراة خلصت 5-3.