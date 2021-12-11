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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

250 عالماً من 10 دول.. غدا إنطلاق المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

صدى البلد

تعقد غدا هيئة الطاقة الذرية، بمشاركة الهيئة العربية للطاقة الذرية، المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي يعقد في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان .

 

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، وحضور أحمد أبو الغيط – أمين عام جامعة الدول العربية  و اللواء أشرف عطية – محافظ أسوان وبمشاركة رؤساء الهيئات النووية من الدول العربية ومصر.

 

 كما تم دعوة بعض المؤسسات الدولية للمشاركة في فعاليات المؤتمر مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

يحضر المؤتمر أكثر من 250 عالماً من 10 دول عربية هي "مصر، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، فلسطين، ليبيا، السعودية، السودان والعراق".

 

ويعتبر هذا المؤتمر الهام انطلاقة جديدة لهيئة الطاقة الذرية المصرية للقيام بدورها الهام والرائد على المستوى القومي والعربي والدولي واستعادة دورها المحوري كأقدم هيئة ومدرسة علمية نووية وبحثية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على مستوى الدول العربية وقارة أفريقيا، وعلى المستوى القومي لدعم البرنامج النووي المصري لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الماضي في مراحل إنشائه بخطى ثابتة.

 

ويعد المؤتمر فرصة عظيمة للتعاون العلمي العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستغلال الموارد البشرية العربية والتعاون فيما بينها في جميع المجالات ذات الصلة خاصة بعد الظروف وتغير بيئة الأبحاث العلمية وتشديد إجراءات السفر للدول الأوروبية وغيرها نتيجة أزمة كورونا.

 

كما يحضر المؤتمر ممثلي شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية والتي تقوم بإنشاء المحطات النووية بالضبعة والتي ستمثل بإنشائها لتلك المحطات رمزاً للصداقة المصرية والروسية في القرن الواحد والعشرين بمدينة الضبعة الساحلية، كما شهدت مدينة أسوان مقر عقد المؤتمر إنشاء رمز الصداقة المصرية الروسية في أواخر الستينات.

 

ويعد المؤتمر   أكبر تجمع عربي لعلماء ورواد وخبراء الطاقة الذرية وكذا مجموعة من شباب الباحثين الذي سيقومون بعرض أحدث الأبحاث في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

 

وتشمل محاور المؤتمر: محور العلوم الأساسية، مفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوى، دور المرأة في المجال النووي، تقنيات النظائر المشعة في الطب والزراعة، توليد الكهرباء بالطاقة النووية، تحلية ومعالجة المياه، الأمان النووي، المعرفة النووية والقبول الشعبي للطاقة النووية، إدارة النفايات المشعة.

 

كما تشمل فاعليات المؤتمر التجربة المصرية لإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني، وكذلك التجربة العراقية عن إزالة التلوث الاشعاعي بمحافظة البصرة.

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