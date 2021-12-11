"الشائعات وحروب الجيل الرابع" في صالون 30 يونيو بحزب مستقبل وطن الشرقية

عقد حزب مستقبل وطن في الشرقية، ثانى فعاليات "صالون 30 يونيو..ثقافة تبنى وعيا" تحت عنوان "الشائعات وحروب الجيل الرابع" تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب والعقيد النائب أحمد عبد الجواد المستشار السياسى للحزب ورعاية وحضور النائب المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالشرقية عضو مجلس الشيوخ.

وأكد النائب أحمد الخطيب، على أهمية عقد الصالونات الثقافية لما لها من مردود إيجابي علي التمكين السياسي والمجتمعي، مشيرا إلي أن تلك الفترة تشهد منح الشباب فرصة كبيرة للعمل الحزبي والمشاركة بقوة في الحياة السياسية في ظل قيادة واعية تؤمن بأن الشباب هم العمود الفقري لبناء الأمم وتقدمها لذلك يجب علينا حاليا مواجهة حرب الشائعات الشرسة وما له من مردود يؤثر على المجتمع بشكل سلبي طبقا لنوع الشائعة، وقال أننا كحزب نعد العديد من الندوات لمناقشة مثل هذه المشكلات بهدف التوعية، مشيرا إلى أن تزييف الحقائق على خلاف الحقيقة يؤثر على الدولة ومؤسساتها ولابد من الانتباه إليها وتوعية الشباب بخطورتها وعدم الانسياق ورائها.

وأوضح المهندس أحمد الخطيب، أن المعركة الحقيقية الحالية هى معركة وعى وليست أسلحة فقط لأن العدو الحالى يحاربنا بالفكر وأنه يجب علينا أن نواجهه بنفس أسلحته ونسعى لتوعية الشباب بمجريات الأمور وما يحدث داخليا وخارجيا ليتمكن من التصدى لهذا النوع من الحرب الشرسة.

وأكدت النائبة الدكتورة سكينة سلامة عبد السلام عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالشرقية، أن الهدف من الصالون هو تسليط الضوء على حرب تزييف الوعى والتى يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب أعينه باعتبارها من القضايا المجتمعية الهامة التى تستهدف وتمس الشباب بالدرجة الأولى.

وأشارت "سلامة" إلى أن الشائعات تنتشر فى كل مكان بغض النظر عن طبيعة المجتمعات بهدف زرع عدم الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وقالت إن الشائعات من أهم الوسائل التى تستخدم حاليا فى حروب الجيل الرابع للتأثير نفسيا واجتماعيا على المجتمع وأن الوقاية والحماية لشبابنا وابناءنا يقوم بها قادة الرأي والنخبة لما يتوافر فيهم من الصدق والأمانة والثقة والمعلومات الصحيحة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفرد لابد أن يكتسب بعض مهارات التفكير النقدى ليكون هناك ربط بين المعلومات وتحليلها وهذا ما تتبعة الدولة حاليا فى منظومة التعليم الجديدة التى تؤسس نشأ لدية عقلية نقدية على اسس سليمة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين واشارت الى انه كلما زادت القراءة والمعرفة والاطلاع زاد الوعى للفرد والذى يكسبة مناعة ذاتية وموضوعية وعقلانية يتصدى من خلالها لاى شائعة داخليا وخارجيا.

فيما أكد العميد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن حروب الجيل الخامس بدأت بالفعل، وقال أن كل خبير فى تخصصه وحسب معلوماتة يجب أن يتحدث عنها ولا يزيد عنها حتى تعم المصداقية وأن الشائعات غالبا ما تقدم فى شكل مزيف لا يتطرق منها الا الى جزء بسيط من الحقيقة لتعميقها وزرعها داخل المتلقى لها على غير الحقيقة، واشار الى ان مصر مازالت مستهدفة داخليا وخارجيا وواجبنا التوعية والتركيز على تثقيف الشباب بكل ما يدور حوله على جميع الأصعدة بالحوار والفكر البناء .

وتحدث الدكتور أحمد سالم عميد كلية البنات عن الشائعة من الناحية الدينية، مؤكدا إنها موجودة منذ فجر التاريخ وعانت منها جميع الشعوب على مر العصور وحتى الأنبياء والرسل لم يسلموا منها وتحدث عن كيفية علاج الاسلام للشائعة.

وقال القمص يوأنس سليم راعى كنيسة السيدة العذراء مارى مينا بمنيا القمح، أن الكذب حرمته كل الاديان وأن الشائعة نوع من الخبر الكاذب الذى لايقبلة القلب قبل العقل.

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