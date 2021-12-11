30 دقيقة .. ليفربول يبحث عن التقدم أمام دفاع أستون فيلا الصلب

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ30 دقيقة الأولى من لقاء ليفربول أمام أستون فيلا التي تقام ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

ومع بداية اللقاء صلاح تبادل تمرير الكرة مع ماني ولكن سقط ماني داخل منطقة الجزاء مع المطالبة بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستمرار اللعب.

ومع الدقيقة 17، ترينت أرنولد ارسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها قابلها أندرو روبيرتسون برأسية قوية من على القائم الثاني وتصدى لها الحارس إيميليانو مارتينيز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 34 نقطة، أما أستون فيلا فيحتل المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

ويشارك محمد صلاح أساسيًا في صفوف ليفربول، وفي الجانب الآخر، يظهر محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء لأول مرة.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون؛ ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون؛ فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانترا؛ ساديو ماني، أوكساليد تشامبرلين، محمد صلاح.