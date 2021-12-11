الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي كمين أستون فيلا 1-0

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على أستون فيلا بهدفا دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر محمد صلاح في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء من ركلة جزاء حصل عليها إثر تدخل من تايرون مينجز مدافع أستون فيلا.

ملخص مباراة ليفربول وأستون فيلا

وسدَّد صلاح الكرة بقوة على يسار الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، ليسجل أول أهداف الريدز.

ومع بداية اللقاء، تبادل محمد صلاح تمرير الكرة مع ماني ولكن سقط ماني داخل منطقة الجزاء مع المطالبة بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستمرار اللعب.

ومع الدقيقة 17، أرسل ترينت أرنولد تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أندرو روبيرتسون برأسية قوية من على القائم الثاني وتصدى لها الحارس إيميليانو مارتينيز.

وتحصل الهولندي فيرجيل فان دايك على بطاقة صفراء بعد إعاقته مهاجم أستون فيلا.

داني إنجز كاد أن يعاقب ليفربول بعد خطأ مشترك بين أليسون وجويل ماتيب ولكن نجح دفاع ليفربول في إبعاد الكرة.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في صفوف ليفربول، وفي الجانب الآخر، يظهر محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء لأول مرة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني خلف السيتي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عن 19 نقطة في المركز الثاني عشر.