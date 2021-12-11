أشعة لـ محمود متولي بسبب شكوى في العضلة الأمامية

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي لاعب الفريق، اشتكى من آلام في العضلة الأمامية، خلال مشاركته اليوم، في ودية طلائع الجيش، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة؛ لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات.

وشارك متولي بديلًا خلال الشوط الثاني، واشتكى من آلام في العضلة الأمامية وتم استبداله.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلى ثاني ودياته أمام سموحة يوم 15 أكتوبر الجاري قبل السفر إلى قطر.