الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يخطف فوزا صعبا أمام ليدز ويشعل البريميرليج

حقق فريق تشيلسي فوزا مهما على حساب نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 3-2 في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ليدز يونايتد هدف التقدم عن طريق رافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة 28، في حني أدرك ماسون ماونت التعادل في الدقيقة 42.



وفي الدقيقة 58 سجل جورجينيو هدف التقدم من ركلة جزاء، بينما سجل جيلهارديت هدف التعادل في الدقيقة 83.

وسجل جورجينيو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

ورفع تشيلسي رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن المتصدر مان سيتي، بينما تجمد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

