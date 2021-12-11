مفاجأة في تحقيقات قتل مهندس لزوجته بشبرا الخيمة وسقوطه من الطابق الـ12..تفاصيل

كشفت التحقيقات فى واقعة قيام زوج بقتل زوجته فى شبرا الخيمة أن المتهم مريض نفسي وتم حجزه من قبل بإحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان وقام بقتل زوجته وإلقاء نفسه بعدها من الطابق الـ12 وسط ذهول المارة .

كما تبين أن المتهم مهندس بدون عمل ويبلغ من العمر 37 سنة وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من مرض نفسي والإدمان وأن لديهم 3 أطفال وقام بالتعدى على زوجته بالسكين بسبب خلافات زوجية.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بمصرع مواطن وزوجته، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصر رئيس المباحث وتبين قيام مواطن بقتل زوجته وإلقاء نفسه بعدها من الطابق الـ 12 مما أدى إلى مصرعه في الحال.



وتبين قيام "ي م" ٣٧ سنة بالتعدى على زوجته "ش م" ٣٧ سنة ربة منزل بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثا إصابات متفرقة بجسدها أدى لوفاتها على إثر خلافات زوجية وألقى بنفسه من مسكنه بالطابق الـ12.



تحرر محضر في الواقعة وأجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة لمكان الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة والقاتل والتصريح بالدفن عقب ذلك.