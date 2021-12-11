التضامن توضح تفاصيل تسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب ..فيديو

كشفت هبة أبو العمايم، مستشارة وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، تفاصيل تسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب.



وقالت "أبو العمايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم"، ببرنامج "الصدى"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تسهيل الاجراءات تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر شبه طبيعية لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية.

وأوضحت هبة أبو العمايم، مستشارة وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، أن هذه الإجراءات تأتي أيضا تماشيا مع سياسة الدولة في تطبيق سياسة الشمول المالى.



وتابعت أن الإجراءات تشمل ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المسجل عليه بياناتها الأساسية تأمينا لهم و لأطفالهم، والذى يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وأشار أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي.



وأردفت أن وزارة التضامن الاجتماعى دعت الأسر البديلة الكافلة إلى التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال، موضحة أن الأسرة البديلة الكافلة تقوم بسداد مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب التالي 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.