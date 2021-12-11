الديهي مهاجما مستشار مرسي: "الابن البكر للشيطان"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس محمد مرسي، هاجمه في تغريده له بألفاظ لا يستطيع النطق بها، معقبًا: "الرصاصة التي تصيبنا لن نسمعها ومبنخفش"

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، لـ "عبد العزيز"،: "أنت عارًا أمامي تمامًا ومتعفف عنك لأسباب كثيرة منها أنني أشعر بالقيء لما أشوفك، وأنت الابن البكر للشيطان، حذاء والدي كان أشرف منك ومن جماعتك، وأقدر أرد لك الصاع صاعين، ولكني متعفف عنك والدي اللي مات من أكثر من 30 سنة مينفعش ويوم القيامة تلتقي الخصوم"، مؤكدًا أن الإخوان في مستنقع كريه رائحته كريهة أحد روائحه الكريهة التي تزكم الأنوف أحمد عبد العزيز وطلعت فهمي، وإبراهيم منير، ومحمود حسين.

وتابع، أن هناك بيان لطلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة الإخوان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حول أن الإخوان أكثر من يحترم حقوق الإنسان، بينما إبراهيم منير، أرسل رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، يمارس خلاله خيانة علنية ويغنج سياسيًا ويستقوى بالخارج في يوم الديمقراطية، وباقي عمره لن يكفيه استغفار، معتبرًا أن نكتة الموسم جناحي الإخوان المتصارعين يتحدثوا عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، ولا يتحدثوا عن الدين والدعوة أساس نشأة الجماعة، ولم يتبقى من الإخوان كلمة طيبة أو دعوة أو شيء من السنة، مشيرًا إلى أن رسالة الإخوان الحقيقية أصبحت حقوق الإنسان والديمقراطية.