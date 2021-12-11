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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها بأفريقيا

سفير مصر في كوناكري يبحث سبل التعاون مع وزير الطاقة والهيدروليكا والمحروقات بغينيا

السفير المصري في
السفير المصري في كوناكري يلتقي وزير الطاقة في غينيا

التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، "إبراهيما أبي سيلا" وزير الطاقة والهيدروليكا والمحروقات الغيني، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والكهرباء والري وإدارة الموارد المائية والبترول، والتي تعد من المجالات ذات الأولوية للجانب الغيني خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الدولة الغينية لدفع عجلة التنمية وإعادة تأهيل بنيتها الأساسية.


وأشاد الوزير الغيني خلال اللقاء بالتعاون المستمر بين مصر وغينيا، مشيداً بتنظيم العديد من الدورات التدريبية الهامة التي تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميو في بلاده، فضلاً عن الزيارات التي يقوم بها الخبراء المصريون اتصالاً بمشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن التطلع لتوطيد التعاون مع مصر في هذا الشأن في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرات واسعة باعتبارها نموذجاً أفريقياً رائداً في مجالات الطاقة والري وإدارة الموارد المائية.
 

ومن جانبه، هنأ السفير تامر المليجي الوزير الغيني على توليه مهام منصبه، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها في أفريقيا وخاصة في غينيا في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلديّن، وذلك إيماناً منها بضرورة العمل على تحقيق السلم والأمن وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
 

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