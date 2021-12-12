اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب فى الأميرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، وبعضوية المستشارين جمال رزق، وأمجد أمين فرنسيس، أمين سر محمد لاشين، وعبدالله أبو ضيف، اليوم الأحد، محاكمة 3 عاطلين بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام منزله فى منطقة الأميرية.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.

