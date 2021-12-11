لميس الحديدي تعلق على لقاء مصر والأردن: مباراة صعبة حسمت بعد حبس أنفاس|فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي تعليقا على تأهل مصر إلى نصف النهائي ببطولة كأس العرب المقامة بالدوحة إن تأهل المنتخب جاء بعد مباراة صعبة بعد الشوط الرابع وشهدت حبس أنفاس".



وتابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" قائلة: مباراة كانت صعبة وسوف نلتقي تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي".



ووجهت الحديدي التحية للمنتخب الأردني قائلة: "تحية للمنتخب الأردني الذي خاض مباراة مهمة وصعبة ولاعبون لم يتركوا فرصة إلا واستغلوها".



واستطردت: "المنتخب الاردني أنهك المنتخب الوطني ولم نكن نتخيل هذا الأداء وكنا فاكرين إننا هنخلص المباراة من الشوط الأول لكن استمرت في حبس أنفاس وطول أمد حتى بعد الشوط الرابع ".



وواصلت : أداء المنتخب الوطني النهاردة يحتاج لوقفة حيث استطاع المنتخب الاردني تهديد المرمى المصري عدة مرات استطاع بوسعها تحقيق هدف مبكر وهو ما أربك الحسابات".



وأتمت: المباراة ماتظبطتش إلا لما قفشة وشريف نزلوا بدأ يحصل تناغم واصبح هناك قوة ضاربة من الاجنحة خاصة في عدم وجود حجازي وعدم وجود رأس حرب وخطوط دفاعية مفتوحة".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة كأس العرب بالدوحة، بعدما حقق فوزا صعبا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الجنوب ضمن منافسات ربع نهائى البطولة، ليواجه منتخب مصر نظيره التونسى الأربعاء المقبل فى نصف النهائى.

انتهى الوقت الأصلى من عمر مباراة مصر والأردن، بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى، ونجح أحمد رفعت فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 99، قبل أن يضيف مروان داوود الهدف الثالث للفراعنة فى الدقيقة 120 من عمر اللقاء.

وألغى الحكم الهندوراسى ركلة جزاء احتسبها لمنتخب مصر فى بداية الشوط الإضافى الأول لصالح زيزو بعد عرقلته من حارس الأردن يزيد أبو ليلة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من، "محمد الشناوى وأحمد ياسين ومحمود الونش وعمر كمال وأحمد فتوح وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين فيصل. ومصطفي فتحي وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى".بينما يجلس على دكة بدلاء منتخب مصر فى مباراة الأردن كل من: "محمد صبحي ومحمود جاد ومروان داوود وأحمد رفعت ومهند لاشين ومحمد عبد المنعم وأسامة فيصل ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف".