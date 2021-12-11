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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على نورويتش بهدف رونالدو في البريميرليج

رونالدو
رونالدو

فاز مانشستر يونايتد على نظيره نورويتش سيتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما  في الجولة الـ16 من البريميرليج، على ملعب " كارو رود ".

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البرتغالي كريسيتانو رونالدو في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، ليهدي مانشستر يونايتد نقاط المباراة الثلاث.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيدهم للنقطة 27 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 10 نقاط في المركز العشرين.

وجاءت التشكيلة كالأتي:

دي خيا

تيليس - ماجواير - لينديلوف - دالوت

فريد - مكتوميناي

فرنانديز

راشفورد - رونالدو - سانشو

 

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