مجلس إدارة اتحاد الكانوي والكياك يشهد بطولتي الإسكندرية وجنوب الصعيد ويجتمع بالأندية

اختتمت ظهر أمس منافسات بطولة منطقتي الاسكندرية وجنوب الوادي للكانوي والكياك، وأقيمت بطولة منطقة الاسكندريه في بحيرة مطار النزهه بمحور المحمودية، بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة يمثلون خمسة أندية وهم البنك الأهلي و الصيد المصري و المعدية الرياضي و البحري اليوناني و اليخت.



كما شارك في بطولة جنوب الوادي اندية تجديف الاقصر و تجديف اسوان و نادي النيل باسوان

وحرص مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة اللواء أيمن شويته على حضور بطولات المناطق وتوزيع الجوائز وعقد جلسة مع أعضاء المنطقتين و الأندية المشاركة لبحث خطة الاتحاد المقبلة والوقوف على اي معوقات تواجه المناطق والأندية من أجل العمل على حلها سريعا بما يخدم الصالح العام للعبة والرياضة المصرية.



وكان رئيس الاتحاد اللواء ايمن شويته و نائبه العقيد دكتور خالد سمير قد حضرا بطولة منطقة الاسكندريه و حضر عضو المجلس هيثم محمد بطولة منطقة جنوب الوادي



يأتي ذلك في اطار خطة النشاط المحلي والبطولات التي ينظمها الاتحاد لتسهيل زيادة عدد المشاركين في البطولات، بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية من أجل رفع علم مصر في المحافل القارية