عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: اللغة العربية الفصحى تشهد اضمحلال شديد منذ عقود

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي  أن العالم باسره يحتفي  باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام  لكنها تساءلت قائلة :   ماذا فعلنا نحن ؟  


تابعت  لميس الحديدي خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"   قائلة :  " أنا أتحدث عن اللغة العربية الفصحى  التي تشكل هوية هذه الأمة لكنها تعاني من اضمحلال شديد على مدار عقود من الزمان  مابين العامية  واللهجة الشعبية  والعشوائية ليس ذلك فقط   بلأ وطغيان اللغات الأجنبية ولهجات السوشيال ميديا تقف اللغة العربية في مفترق طرق  ".


وأشارت لميس الحديدي إلى أن الاجيال الجديدة تفتقد  حتى إعراب الجملة العربية أو تكوينها أو حتى تنطقها بشكل سليم .. ومن يقرأ  اللغة العربية الفصحى يتهم بأنه  شخص متقعر  قادم من كتب التاريخ "، وناس كتيرة بتقولي   أنتي بتتكلمي  عربي كده ليه  ؟! وأنا في الأساس  انحدر من أسرة تعشق اللغة العربي فوالدي أستاذ أدب عربي ومنزلنا المكتبه فيه هي الأساس ".


وأضافت لميس الحديدي قائلة: "   والدي لم يكن  ليسمح لنا أن نخطأ في نطق اللغة العربية ؟   وتفضل الناس تسأل وتقول أنت بتتكلم لغة عربية بالفصحى كده ليه ؟ ويتهم عادة  صاحب النطق السليم للغة بأنه قديم  جداً وقادم  من العصور السحيقة ".


وأكدت لميس الحديدي على أن  التخلي عن اللغة العربية هو بمثابة التخلي عن الهوية  العربية بأكملها قائلة :  لايكفي أن نتباهي فقط بأنها لغة القران أو الشعائر الدينية  رغم أهمية ذلك  لكن اللغة تفرق دمها  بين   تحديث التعليم والمجمع اللغوي والغناء والدراما والاذاعة كل هذه الروافد مسؤولة عن تدهور اللغة العربية الفصحى "
.
ووجهت لميس رسالة للمصريين وأصحاب القرار :  " هل تحتاج اللغة العربية لحماية أم تحتاج للتطوير ؟ أم كليهما   ؟ وأن حافظ إبراهيم  طرحها منذ 118  عاماً مدافعاً عن اللغة العربية: أنا البحرُ فى أحشائِهِ الدرُّ كَامِنٌ.. فَهَلْ سَأَلُـوا الغَـوَّاصَ عَـنْ صَدَفَاتـى.

ترشيحاتنا

هدفان في دقيقتين ..الجزائر تتقدم بهدف ياسين براهيمي والمغرب يعود للمباراة

دراسة: يمكن للأجسام المضادة لحيوانات اللاما علاج متحورات كورونا

وزير الأوقاف يكشف مفاجأة بشأن المسابقة العالمية للقرآن الكريم غداً .. فيديو

أوميكرون يضرب تركيا وتسجيل 6 إصابات بـ المتحورالجديد

تحية واجبة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز مصر أمام الأردن بكأس العرب

دراسة صادمة عن انتشار متحور أوميكرون: إصابات هائلة في يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

مريض نفسي يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق الـ 12 في القليوبية

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. لماذا يصر أبناء المشير عامر على موته مسموما..ومراحل تدهور علاقته بالزعيم؟

عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

فيديو

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ