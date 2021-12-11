لميس الحديدي: اللغة العربية الفصحى تشهد اضمحلال شديد منذ عقود

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن العالم باسره يحتفي باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام لكنها تساءلت قائلة : ماذا فعلنا نحن ؟



تابعت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " أنا أتحدث عن اللغة العربية الفصحى التي تشكل هوية هذه الأمة لكنها تعاني من اضمحلال شديد على مدار عقود من الزمان مابين العامية واللهجة الشعبية والعشوائية ليس ذلك فقط بلأ وطغيان اللغات الأجنبية ولهجات السوشيال ميديا تقف اللغة العربية في مفترق طرق ".



وأشارت لميس الحديدي إلى أن الاجيال الجديدة تفتقد حتى إعراب الجملة العربية أو تكوينها أو حتى تنطقها بشكل سليم .. ومن يقرأ اللغة العربية الفصحى يتهم بأنه شخص متقعر قادم من كتب التاريخ "، وناس كتيرة بتقولي أنتي بتتكلمي عربي كده ليه ؟! وأنا في الأساس انحدر من أسرة تعشق اللغة العربي فوالدي أستاذ أدب عربي ومنزلنا المكتبه فيه هي الأساس ".



وأضافت لميس الحديدي قائلة: " والدي لم يكن ليسمح لنا أن نخطأ في نطق اللغة العربية ؟ وتفضل الناس تسأل وتقول أنت بتتكلم لغة عربية بالفصحى كده ليه ؟ ويتهم عادة صاحب النطق السليم للغة بأنه قديم جداً وقادم من العصور السحيقة ".



وأكدت لميس الحديدي على أن التخلي عن اللغة العربية هو بمثابة التخلي عن الهوية العربية بأكملها قائلة : لايكفي أن نتباهي فقط بأنها لغة القران أو الشعائر الدينية رغم أهمية ذلك لكن اللغة تفرق دمها بين تحديث التعليم والمجمع اللغوي والغناء والدراما والاذاعة كل هذه الروافد مسؤولة عن تدهور اللغة العربية الفصحى "

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ووجهت لميس رسالة للمصريين وأصحاب القرار : " هل تحتاج اللغة العربية لحماية أم تحتاج للتطوير ؟ أم كليهما ؟ وأن حافظ إبراهيم طرحها منذ 118 عاماً مدافعاً عن اللغة العربية: أنا البحرُ فى أحشائِهِ الدرُّ كَامِنٌ.. فَهَلْ سَأَلُـوا الغَـوَّاصَ عَـنْ صَدَفَاتـى.