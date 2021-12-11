عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في المسابقة العالمية .. وزير الأوقاف: الرئيس السيسي وجه بحفظ القرآن وفهم معانيه

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر رائدة في تلاوة القرآن، معقباً: "يشاء الله أن ينزل القرآن في مكة والمدينة، وشاء أن يُقرأ ويُتلى وتكون له دولة عظيمة في التلاوة في مصر".

وأضاف محمد مختار جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن قائلاً: "أجيال وراء أجيال .. وبدأنا نُطلق بعض أسماء أعلام قراءة القرآن على نسخ المسابقة، فكانت المسابقة قبل الماضية النسخة الـ26 .. أُطلق عليها مسابقة الشيخ الحصري".

وتابع وزير الأوقاف أن المسابقة التي تليتها هي مسابقة النسخة 27، وتم إطلاق عليها اسم مسابقة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مشيراً إلى مسابقة هذا العام هي النسخة 28، وتم إطلاق عليها مسابقة الشيخ محمد صديق المينشاوي، معقباً: "وهو علام القراءة".

ونوه محمد مختار جمعة أن هناك توجيه وتأكيد من الرئيس السيسي بعدم التوقف على حفظ القرآن فقط، ولكن يجب فهم معاني القرآن الكريم، معقباً: "لذلك جعلنا في جميع مسابقتنا أن يكون فهم المعاني والمقاصد العامة للقرآن الكريم جزء لا يتجزأ من المسابقة".

وكشف وزير الأوقاف أن غداً، سيكون هناك اختبار تحريري للأئمة في تفسير القرآن الكريم، ويعقبه لجنة شفوية أمام أساتذة التفسير، مشيراً إلى أن باقي المتسابقين غير الأئمة سيكون لديهم اختبار في المقاصد العامة للقرآن الكريم بأكمله.

وأوضح محمد مختار جمعة أن الهدف من هذه المسابفة هو حفظ القرآن مع فهم معانيه ومقاصده العامة.

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة الرئيس السيسي حفظ القرآن المسابقة العالمية برنامج آخر النهار مسابقة الشيخ الحصري مسابقة الشيخ محمد صديق المينشاوي مسابقة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

موضوعات متعلقة

حصاد وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع .. قرارات مهمة وفعاليات متنوعة

رئيس حكومة الوحدة الليبية:  "السيسي" راعي النهضة في مصر .. دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر .. توفير 1681 فرصة عمل في 60 شركة بالقطاع الخاص .. التدريب على 11 برنامج حول تكنولوجيا المعلومات

دعاء الأيام البيض .. أدعية تفك الكرب وتوسع الرزق

رئيس لجنة الدفاع بالشيوخ في حواره لـ«صدى البلد»: السد الإثيوبي معركة النفس الطويل.. قانون المرور يمنع الفساد والرشاوي.. وإعلان الرئيس 2022 عام المجتمع المدني يعكس رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدة

توقعات الأبراج لشهر 12.. مفاجأة الثور والأسد لا يخاف

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

دعاء الكرب الشديد .. من ابتلاه الله فعليه بهذه الأدعية

رئيس القطاع الديني بالأوقاف في أول حوار : 346 مليون جنيه لإحلال وتجديد وفرش المساجد منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة ..برنامج الإمام المفكر سيخلق جيلا من الدعاة شديد التميز.. وهذه حقيقة غلق المساجد

ترشيحاتنا

هدفان في دقيقتين ..الجزائر تتقدم بهدف ياسين براهيمي والمغرب يعود للمباراة

دراسة: يمكن للأجسام المضادة لحيوانات اللاما علاج متحورات كورونا

وزير الأوقاف يكشف مفاجأة بشأن المسابقة العالمية للقرآن الكريم غداً .. فيديو

أوميكرون يضرب تركيا وتسجيل 6 إصابات بـ المتحورالجديد

تحية واجبة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز مصر أمام الأردن بكأس العرب

دراسة صادمة عن انتشار متحور أوميكرون: إصابات هائلة في يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

مريض نفسي يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق الـ 12 في القليوبية

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. لماذا يصر أبناء المشير عامر على موته مسموما..ومراحل تدهور علاقته بالزعيم؟

عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

فيديو

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ