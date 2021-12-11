في المسابقة العالمية .. وزير الأوقاف: الرئيس السيسي وجه بحفظ القرآن وفهم معانيه

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر رائدة في تلاوة القرآن، معقباً: "يشاء الله أن ينزل القرآن في مكة والمدينة، وشاء أن يُقرأ ويُتلى وتكون له دولة عظيمة في التلاوة في مصر".

وأضاف محمد مختار جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن قائلاً: "أجيال وراء أجيال .. وبدأنا نُطلق بعض أسماء أعلام قراءة القرآن على نسخ المسابقة، فكانت المسابقة قبل الماضية النسخة الـ26 .. أُطلق عليها مسابقة الشيخ الحصري".

وتابع وزير الأوقاف أن المسابقة التي تليتها هي مسابقة النسخة 27، وتم إطلاق عليها اسم مسابقة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مشيراً إلى مسابقة هذا العام هي النسخة 28، وتم إطلاق عليها مسابقة الشيخ محمد صديق المينشاوي، معقباً: "وهو علام القراءة".

ونوه محمد مختار جمعة أن هناك توجيه وتأكيد من الرئيس السيسي بعدم التوقف على حفظ القرآن فقط، ولكن يجب فهم معاني القرآن الكريم، معقباً: "لذلك جعلنا في جميع مسابقتنا أن يكون فهم المعاني والمقاصد العامة للقرآن الكريم جزء لا يتجزأ من المسابقة".

وكشف وزير الأوقاف أن غداً، سيكون هناك اختبار تحريري للأئمة في تفسير القرآن الكريم، ويعقبه لجنة شفوية أمام أساتذة التفسير، مشيراً إلى أن باقي المتسابقين غير الأئمة سيكون لديهم اختبار في المقاصد العامة للقرآن الكريم بأكمله.

وأوضح محمد مختار جمعة أن الهدف من هذه المسابفة هو حفظ القرآن مع فهم معانيه ومقاصده العامة.