بتكليفات من القيادة السياسية..اجتماعات دورية بـ الاسكان لتنفيذ مبادرة حياة كريمة و اجراءات لتحسين الخدمات للمواطنين

لجنة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى عالمي بالعاصمة الإدارية



تعكف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل بصورة متوازية ومتوازنة علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك تنفيذ مبادرة حياة كريمة و أحقية المواطنين في الحصول علي المسكن اللائق والكريم علي مستوي المحافظات والمدن المصرية.



واعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة وزيرها الدكتور عاصم الجزار، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الحكومة للوقوف علي المخططات الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات التنموية و اعطاء الأولوية لتنفيذ المبادرات الرئاسية والتي من بينها " حياة كريمة"

وقال " الجزار" في تصريحات له اليوم، إنه تم عرض عددا من المخططات علي هامش اجتماع ضم عددا من الجهات التابعة بالوزارة من بينها الجهاز المركزى للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير بمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة، موضحا أن هناك متابعة يومية من جانب رئاسة مجلس الوزراء لما تم تنفيذه في تلك المبادرة بالتوازي مع المتابعة الدورية وبصورة مباشرة من القيادة السياسية، بغرض أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

أضاف الجزار أنه هناك توجهات لدي وزارته بعقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات المبادرة، موضحا أن من المستهدف قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات الخدمية، ومشروع "سكن كريم".

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وسرعة إنهاء جميع التنسيقات اللازمة مع مختلف الجهات ذات الصلة لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية، كما وجه بإعداد تصميمات محطات معالجة الصرف الصحى المقرر تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية، والتنسيق لتوفير وإتاحة الأراضى اللازمة لتلك المحطات.



وتسعي وزارة الاسكان والمرافق، لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى عالمى على أعلى مستوى بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واعلن العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمي، باسم العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات لـ صدي البلد"، أن العاصمة الإدارية أولى المدن الذكية فى مصر وتعتمد على أسلوب حياة ذكى ومختلف جداً وتقدم خدمات متميزة للمواطنين، مشدداً على أن اى مواطن مقيم فى العاصمة سيشهد تطور على كافة المستويات.

وأكد أن منظومة الركن بالعاصمة الإدارية ستكون ذكية وسيعلم المواطن ساعات الذروة وأماكن الركنات المتاحة من خلال الأبليكيشن، بالإضافة إلى أن شبكة المرور والطرق بالعاصمة ذكية جداً ، ويتم متابعة الطرق وتأمين العاصمة الإدارية بكاميرات الدرون الذكية، وذلك من خلال التطبيقات الذكية الموجودة فى العاصمة الإدارية.

وأضاف، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية بها 6 آلاف كاميرا بمواصفات خاصة، متطورة ومزودة بوسائل للتتبع وحفظ الصور والوجوه، فى محاولة لرفع درجات الأمان داخل العاصمة، بجانب تواجد أعداد من طائرات الدرون للمراقبة، والتعامل السريع مع الحوادث، والتى ترتبط بمركز تحكم وسيطرة أمنى.

وعلي سياق متصل قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إنه تم عرض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام" والاستعمالات المقترحة للأراضي بالمدينة والمشروعات الاستثمارية والخدمية والصناعية واللوجسيتية بها .

وأكد أنه تم تقديم الدعم الكامل لتحقيق تنمية حقيقية على ارض المدينة الجديدة، وإنشاء القوام الرئيسي للمدينة من شبكات طرق وحركة ومناطق إسكان بكافة المستويات، وتوفير سكن مناسب لكل مستويات العاملين بالمصانع بالمنطقة الاقتصادية، وميناء شرق بورسعيد.

كما أكد ضرورة استمرار التواصل لتحقيق التنمية المرجوة وتحقيق اقصى استفادة من موقع المدينة، لتوفير الاسكان وشبكة الطرق والخدمات لاهالى المنطقة والعاملين بالمنطقة الاقتصادية وميناء شرق بورسعيد.