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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحية واجبة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز مصر أمام الأردن بكأس العرب

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز منتخب مصر على منتخب الأردن ١/٣ في دور الثمانية لبطولة كأس العرب .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "هوه ده التشكيل اللي يدي للمنتخب شخصيته.. باستثناء غيابات الدفاع المؤثرة وحمدي فتحي.. التشكيل بدون افتكاسات جعل لنا اليد العليا، ولا ننسى تحية واجبة لمنتخب الأردن".
 

كما علق الفنان صلاح عبد الله على الفوز، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" كأس العرب يا عرب؛ باينُه من مصر إقترب".


سلبية مسحة كورونا :

كشف الفنان صلاح عبد الله عن سلبية مسحته الخاصة بفيروس كورونا ، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وعلق صلاح عبد الله قائلا : أنا سلبي وسبحان الله وصلنا للزمن اللي فيه الواحد يبقى فرحان إنه سلبي شكراً لحبكم ودعواتكم.

تابع صلاح عبد الله عن حالة ابنته وزوجته : إيجابيين وتعبانين وفرحانين قوي إني طلعت سلبي،والله كان كل خوفهم عليا،سلبيتي رفعت معناويتهم،ياقادر ياكريم أرزقهم يامولاي تمام الشفاء وعاجله،أدعوا لزوجتي ودنيتي وياريت دعواتكم تكون عند دنيا في منشورها🙏

وكان قد كشف الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر عن انتظاره لنتيجة مسحة فيروس كورونا .

وغرد صلاح‏ عبد الله قائلا :" صاصا مِش حِملك ياكوفيد..أرجوك خليك بعيد.. في انتظار نتيجة المسحة وربنا يُستُر ‎#لُطفك_يالطيف".

عبر الفنان صلاح عبد الله عن رأيه في ضرورة احترام آراء الآخرين فيما يتعلق بمسألة وقف مطربي المهرجات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب برسالة غامضة: "‏الخلاف بين النقيب والنجيب كشف لنا حجم الخلاف الرهيب في الآراء وطريقة الإبداء بين زملائي الفنانين وزملائي الشعراء وزملائي الأدباء وزملائي المثقفين وزملائي الآخرين واللي هيوافق على كلامي دا معناه إنه وافق على أنني فنان وشاعر وأديب ومثقف وآخر‎".


قصيدة جديدة :

نشر الفنان صلاح عبد الله قصيدة جديدة قد ألفها، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب  صلاح عبد الله: "#الوِحدة ضجة ملهاش أي صوت، الوحدة غولا لابسة توب عنكبوت، الوحدة حفرة من السكون والسكوت، الوحدة خوف، الوحدة موت، الوحدة مِش بس حالة..الوحدة إحساس، ممكن يصاحبك حتى وإنت وسط الناس.. ربنا يكفينا ويكفيكم شر الإحساس بالوحدة(كتبتها السنة اللي ماتت اللي فاتت)".

نبيل الحلفاوي فوز منتخب مصر الأردن كأس العرب تويتر تحية واجبة

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