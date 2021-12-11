تنمية المشروعات بشمال سيناء: توفير 85 ٱلف فرصة عمل بالمحافظة.. فيديو

قالت آمال زيدان، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء، إن الجهاز يقدم جميع الخدمات المالية لتمويل المشروعات.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر ساعة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "إجمالي تمويل المشروعات في شمال سيناء وصلت إلى 271 مليون جنيه".

وأشارت: "تم تمويل أكثر من 15 ألف مشروع، وتوفير 85 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب في محافظة شمال سيناء".



وأوضحت آمال زيدان، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء،: "جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء يقدم تيسيرات لفتح فرص عمل جديدة وإنهاء أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات".