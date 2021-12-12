قبل الواقعة بدقائق .. صديق ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يروى تفاصيل جديدة

روى أحد أصدقاء ضحايا حادس الدهس بـ الشيخ زايد تفاصيل جديدة حول الواقعة حيث تحدث هاتفيا مع أحد الضحايا قبل وقوع الحادث بدقائق.

حادث الدهس بالشيخ زايد

روى أحد أصدقاء ضحايا حادث دهس الشيخ زايد، تفاصيل جديدة حول الحادث حيث قال إن أصدقائه اتصلوا به هاتفيا للخروج معهم إلا أنه أخبرهم بمرضه وسيمكث في المنزل حتى فوجئ بعد ساعات قليلة بخبر وفاتهم من أحد أصدقائهم.

تفاصيل الحادث

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أصدر بيانا حول الحادث، الذي وقع صباح الجمعة، قال فيه إن النيابة العامة تلقت بلاغا بحادث التصادم بين سيارتين، والذي وقع صباح الجمعة، بطريق النزهة في الشيخ زايد وأسفر عن وفاة 4 طلاب كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم.



وأكدت التحقيقات والتحريات التي باشرها فريق من النيابة والشرطة، كان قد انتقل إلى مكان الحادث، أن سبب وقوع الحادث هو اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها.



وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أنها سألت ذوي المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه، وقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول منه وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: