ميدو: المنتخب قدم أسوأ أشواطه في عهد كيروش

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن المنتخب ظهر بصورة سيئة هجوميا، وقدم أسوأ أداء في عهد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الحالي، خلال الشوط الأول من عمر لقاء الأردن.



وأضاف ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المنتخب شهد ثغرة دفاعية واضحة في الجانب الأيمن بوجود عمر كمال وأحمد ياسين.



وأوضح أن المنتخب الوطني لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول ولكن المستوى تحسن في الشوط الثاني وخاصة مع توقيت هدف التعادل عن طريق مروان حمدي.



وأشار إلى أن المنتخب لا تزال لديه مشاكل فنية واضحة في الفترة الحالية ويسعى لعلاجها قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بمناسبة التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وتغلب المنتخب الوطني المصري على منتخب الأردن الشقيق بنتيجة ٣-١ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الجنوب بقطر، ليواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

أشاد وزير الرياضة بتدرج مستوي المنتخب الوطني خلال مباريات كأس العرب لكرة القدم، وقدرته على تقديم أداء جيد أمام المنتخبات التي واجهها في دور المجموعات واليوم أمام الأردن، وإصرار اللاعبين على الفوز والتأهل للمربع الذهبي، والمنافسة بقوة على لقب البطولة، متمنياً التوفيق للاعبين خلال مباراة تونس المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي علي ترقب الجماهير المصرية لإنجاز جديد يحققه المنتخب الوطني بالفوز ببطولة كأس العرب، والتي تعد خير إعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في يناير المقبل، مشيراً أن الفوز بالبطولة سيمثل حافزاً قوياً للاعبي المنتخب، ويمنحهم خبرةً وثقةً كبيرة في الفوز في قادم المنافسات.