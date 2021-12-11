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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: مواجهة الأردن هي الأفضل لـ"كيروش" مع منتخب مصر

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلى السابق، أن مباراة الأردن هي الأفضل فى مسيرة البرتغالي كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني حتى الآن.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تشكيل كيروش اليوم أمام الأردن باستثناء مشاركة مروان حمدي، والمنتخب قدم مباراة مميزة بعد خروجه ومشاركة الثلاثي محمد شريف وأحمد رفعت وافشة".

وأضاف: "اشكر عدنان حمد على الأداء المميز للمنتخب الأردني خاصة فى الشوط الأول إلى جانب معاناته من الغيابات بسبب الإصابات".

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بمناسبة التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وتغلب المنتخب الوطني المصري على منتخب الأردن الشقيق بنتيجة ٣-١ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الجنوب بقطر، ليواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

أشاد وزير الرياضة بتدرج مستوي المنتخب الوطني خلال مباريات كأس العرب لكرة القدم، وقدرته على تقديم أداء جيد أمام المنتخبات التي واجهها في دور المجموعات واليوم أمام الأردن، وإصرار اللاعبين على الفوز والتأهل للمربع الذهبي، والمنافسة بقوة على لقب البطولة، متمنياً التوفيق للاعبين خلال مباراة تونس المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي علي ترقب الجماهير المصرية لإنجاز جديد يحققه المنتخب الوطني بالفوز ببطولة كأس العرب، والتي تعد خير إعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في يناير المقبل، مشيراً أن الفوز بالبطولة سيمثل حافزاً قوياً للاعبي المنتخب، ويمنحهم خبرةً وثقةً كبيرة في الفوز في قادم المنافسات.

رضا عبد العال كيروش المنتخب الوطني الأردن أحمد رفعت

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