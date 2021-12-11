ميدو: مروان حمدي لا يصلح لقيادة هجوم المنتخب

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني، لا يصلح لقيادة هجوم الفراعنة.



وأضف ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن مستوى مروان حمدي لا يؤهله ليكون مهاجماً أساسياً في المنتخب والجميع يرى ذلك عدا البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.



وأشار إلى أن مروان حمدي لا يقدم أفضل أداء وهناك فارق بين اللعب الدولي واللعب المحلي.



وضمن منتخب مصر الحصول على مليون و500 ألف دولار في حال التواجد في المركز الرابع بالبطولة العربية عقب الصعود لنصف نهائي البطولة العربية عقب التفوق على منتخب الأردن 3-1 .

وتنص اللائحة المالية للبطولة على حصول المنتخبات التي تتأهل إلي الدوري الثاني على مكافأة قيمتها مليون دولار بينما تحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول 750 ألف دولار بينما يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و 500 الف دولار .

وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

تفاصيل المباراة.

استطاع منتخب مصر أن يشكل هجمة أولى على مرمى منتخب الأردن في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد فتوح الذي راوغ ومرر كرة لزيزو الذي تحرك من الجبهة اليسرى ومرر عرضية خطيرة ولكن مرت بسلام على الأردن.

وحاول منتخب الأردن اختراق دفاع منتخب مصر ولكن يبدو أن اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، جعلت لاعبي الأردن اللجوء للتسديد من الخارج، ولكن الشناوي حصن منيع.

وشكل منتخب مصر هجمة أخرى ولكن من الجبهة اليمنى هذه المرة، عن طريق عمر كمال ومصطفى فتحي اللذين شكلا ثنائيا رائعا لكن انتهت الكرة مثل الهجمة الأولى.

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقدم الأردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وأنقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

والتحم أحد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

وتصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الأردن بالكربون من تسديدة الهدف الأول.

وسقط فتوح أرضاََ واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي للمنتخبين للاطمئنان على اللاعبين، ومرت الكرة بسلام واستكمل اللاعبان المباراة دون تعرض أحدهما للاصابة.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي بداية شوط المباراة الثاني صنع لاعبو منتخب مصر هجمة رائعة، وصل خلالها مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة لمروان حمدي الذي مررها بعرض الملعب لتمر من بين أقدام حسين فيصل وتضيع على منتخب مصر فرصة هدف التقدم.

ورد منتخب الأردن على الفراعنة بهجمة قوية قي الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد توغل رائع من يازين صاحب الهدف الأول ومرور من دفاع منتخب مصر وتسديد كرة قوية على يمين الشناوي ولكن تبعد عن المرمى بسنتيمترات.

وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر للإصابة، بعد سقوطه في أرضية الملعب.

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لمنتخب مصر لعلاج حمدي فتحي، ولم يتدارك الأمر وخرج فتحي مصاباََ من الملعب في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 71 أجرى كيروش تبديلين، بخروج مصطفى فتحي ونزول أفشة، ومهند لاشين بدلاََ من حمدي فتحي.

وتوغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت داخل الشباك لتصبح النتيجة 2-1.

ومرر أحمد رفعت بعد توغل بين دفاعات منتخب الأردن ليسددها مروان داوود لاعب منتخب مصر من رأسية رائعة داخل الشباك وتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز انتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس.