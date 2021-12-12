المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية: السمنة لدى الأطفال تسبب أضرارا بالغة

كشف الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أعراض السمنة المفرطة لدى الأطفال.

وقال "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر ساعة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أعراض السمنة لدى الأطفال هي زيادة الوزن، والتي تقلل قدرة الطفل على مجاراة اصدقائه سواء في الحركة أو في اللعب أو في التركيز".

وأشار: "السمنة أيضا تسبب مشاكل في الفقرات، والتي تؤثر سلبيا على نفسية الطفل وعلاقاته الاجتماعية مع زملائه وعلى قدرته على التحصيل الدراسي".

وأوضح الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية،: "هناك سلبيات كثيرة يجنيها الطفل من زيادة وزنه"، متابعا: "لدينا ثقافة في مصر وهي ان الكثير من الأمهات يفضلن أولادهم بوزن زائد".