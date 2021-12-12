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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | تفاصيل الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه في روسيا.. انطلاق ملتقى شباب الإعلام العربى لكلية إعلام القاهرة.. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


ألمع مذنب لعام 2021 سيكون الأقرب إلى الأرض اليوم
أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية ،  أن مذنب ليونارد سيكون الأقرب إلى الأرض اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر ، مشيراً إلى أن المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) هو ألمع مذنب في عام 2021.


سوق خير بكلية التجارة جامعة عين شمس 12-13 ديسمبر 2021
تعقد كلية التجارة جامعة عين شمس  سوق الخير خلال الفترة من  12 الى 13 ديسمبر 2021.


تفاصيل الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه في روسيا .. عبر هذا الرابط
أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

 

انطلاق ملتقى شباب الإعلام العربى لكلية اعلام القاهرة … اليوم
تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر  تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات

 

 

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