أورا ES11 الكهربائية الجديدة تستعرض قدراتها في معرض جدة لأول مرة.. صور

أطلقت شركة جريت وول موتورز الصينية سيارة جديدة تحت أسم أورا ES11 وهي سيارة كهربائية صغيرة الحجم ضمن علامتها التجارية الفرعية أورا، وجاء الكشف عن السيارة الجديدة تزامناً مع انطلاق معرض جدة الدولي للسيارات بمدينة جدة السعودية المطلة على شاطئ البحر الأحمر تحت قبة سوبر دوم الأكبر في العالم، والذي أقيمت فعالياته منذ يوم 6 ديسمبر حتى يوم 10 من الشهر ذاته.

القدرات الميكانيكية الكهربائية لسيارة أورا ES11 موديل 2022

تأتي سيارة أورا ES11 موديل 2022 بقدرات ميكانيكية كهربائية بالكامل، حيث تستمد قوتها من محرك، بقدرة 141 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 210 نيوتن/متر، وبطارية بسعة 47.8 كيلو وات/ساعة، تستطيع السيارة من خلالها قطع مسافة تصل الى 401 كيلو متر، وتصل سرعتها القصوى الى 150 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.3 ثانية.

جاءت سيارة أورا ES11 موديل 2022 من الخارج بتصميم هاتشباك، وهيكل صغير الحجم ذو طابع شبابي مميز باللون الأزرق الصافى، ومصابيح أمامية دائرية ومصابيح LED أمامية وخلفية، وعجلات بقياس 18 بوصة، وتبلغ أبعاد السيارة 4.23 متر للطول و1.82 متر للعرض 1.59 متر الارتفاع.

ستتوفر سيارة أورا ES11 موديل 2022 من الداخل بمقصورة ذات تصميم عصري مزودة بشاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصة، وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي فاخر بـ6 مكبرات صوت، كما تتوفر على وسائل أمن وسلامة مميزة مثل نظام الرؤية الليلية، وكاميرا 360 درجة ونظام TJA للتحكم خلال الازدحام.