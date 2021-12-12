اليوم.. احتفالية عن فاتن حمامة بمركز ثروت عكاشة الثقافي

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" إحتفالية فنية عن الراحلة فاتن حمامه سيدة الشاشه العربية بعرض فيلم بعنوان "الأسطورة فاتن حمامة تأليف سناء الشيخ واخراج اسامة فهمي وذلك اليوم في الساعة ٦ مساء بمركز ثروت عكاشة الثقافي والذي يشرف عليه الكاتب والناقد مجدي الشحرى.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بمشاركه كاتبة السيناريو سناء الشيخ و المخرج اسامة فهمي ويديرها الكاتب والناقد / مجدى الشحرى.

يذكر أن "الأسطورة فاتن حمامة" هو فيلم تسجيلى عن حياة الراحلة فاتن حمامة وهو العمل الذى تناول الجانب الإنسانى والفنى فى حياة وجه القمر فاتن حمامة، إضافة إلى الجانب السياسى الذى يقدم لأول مرة من خلال الفيلم التسجيلى الذى حرص قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى على إنتاجه.



والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات اليوم المقامة بمركز ثروت عكاشة بمدينة السينما محطة المساحة بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

