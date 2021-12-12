عيد ميلاد ماجدة زكي.. تعرف على رسالة كمال أبو رية المؤثرة بعد انفصاله عنها

تحتفل اليوم الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها، الـ 59 وهي شقيقة الممثل ونقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، وقدمت للفن العديد من الأعمال المهمة ويحبها الحمهور طلتها على الشاشة وتزوجت من قبل بالفنان كمال أبو رية الذي حرص على توجيه رساله لها في أحد البرامج مؤخرا.



قال الفنان كمال أبورية إنه أثناء مشوار حياته الزوجية، تعرض لظروف استثنائية أجبرته على الانفصال من زوجته ماجدة زكي.



وأضاف أبورية خلال لقائه مع الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر لأن الأطراف لا تتحمل بعضها.



ووجه رسالة إلي زوجته السابقة الفنانة ماجدة زكي، قائلا: "انا بحترم ماجدة جدًا.. هي ربت الاولاد جيدا، ومكافحة، وأنا أعتذر لها، وأتمنى نها تسامحنى.. أنا أكيد غلطت لانى كنت لسه صغير ومعنديش خبرة، وبشكرها انها خلفت لي ٣ أبناء هما كل حياتى وبطلب منهم هما كمان يسامحوني.