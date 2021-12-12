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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد : مصطفى فتحي لاعب محلي ولا يصلح لمنتخب مصر

صدى البلد

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أ إن مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا يصلح للعب مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مصطفى فتحي لاعب محلي ولا يصلح لمنتخب مصر".

واضاف:" جماهير الزمالك هاجمتني على كلامي عن مصطفى فتحي ولكن هى دى الحقيقة هو لاعب لا يصلح لمنتخب مصر".

انتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب. 

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

والتحم احد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

وتصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الاردن بالكربون من تسديدة الهدف الاول.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

واحرزت مصر هدف التقدم الثاني بعد توغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-1.

واضافت مصر الثالث بعدما مرر أحمد رفعت بعد توغل بين دفاعات منتخب الأردن ليسددها مروان داوود لاعب منتخب مصر من رأسية رائعة لتسكن الشباك وتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز ينتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس. 

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