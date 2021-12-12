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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2 مليون مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا .. مستشار وزير الصحة يكشف التفاصيل

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 2 مليون مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيراً إلى أن بدأت وزارة الصحة في تطعيمهم.

وأضاف أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه عند تلقي المواطن الجرعة الأولى من لقاحكورونا، يتم تحديد له موعد تلقي الجرعة الثانية، بالإضافة إلى إتاحة فترة سماح له تبلغ 7 أيام أي أسبوعاً.

وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات قائلاً: "يعني لو اتأخرت شوية في تلقي الجرعة الثانية، يكون قدامك اسبوع تقدر تيجي فيه أي يوم وتتلقى الجرعة الثانية".

ونوه أيسم صلاح أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ووجه بضرورة التأكد من تطعيم المواطنين بـ الجرعة الأولى من لقاح كورونا أولاً، ثم بعد ذلك بدأ تطعيم المواطنين الذين تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وعقب مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات قائلاً: "بداية من يوم الخميس الماضي، حتى اسبوعين قادمين، يستطيع المواطن الذي تخلف عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، بالتوجه إلى المركز الذي تلقى فيه الجرعة الأولى لتلقيه الجرعة الثانية".

مستشار وزير الصحة المهندس أيسم صلاح الدين تلقي الجرعة الثانية لقاح كورونا وزير الصحة

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