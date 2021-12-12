هل الجرعة الثالثة اختياري أم اجباري؟ .. مستشار وزير الصحة يجيب

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن بدء اليوم إعطاء المواطنين الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، معقباً: "انا مش بحتاج أي تدخل من المواطن، ولكن السيستم هيظهر كل مواطن مر على تلقيه للجرعة الثانية 6 شهور".

وأضاف أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "السيستم أوتوماتيك هيبعت رسالة للمواطن ويقوله اتوجه للمركز اللي تلقي فيه الجرعة الأولى والثانية، وذلك من أجل تلقي الجرعة الثالثة".

وأوضح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن حالياً يستطيع المواطن تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يختلف عن نوع اللقاح الذي تلقاه المواطن في الجرعة الأولى والثانية، معقباً: "أي يستطيع المواطن تلقي جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا".

وكشف أيسم صلاح عن تلقي الجرعة الثالثة اختياري أم اجباري، قائلاً: "احنا في الفترة الحالية هنبعتله المسدج، والمسدج ديه هيكون ليها فترة سماح 3 أيام .. ويجب أن يلتزم بها المواطن لأنها جرعة منشطة ومعززة تعمل على تقوية مناعة الجسم بشكل أكبر".

وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن لذلك تحس الدولة المصرية المواطنين على ضرورة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، معقباً: "احنا بذلنا كل المجهودات عشان نوفر الجرعات ديه ويجب أن يتعاون معنا المواطنين لتلقي هذه الجرعة".