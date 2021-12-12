يوسف بلايلي: أهدي هدفي للجزائريين.. وأتمنى التوفيق لمنتخب المغرب

أبدى يوسف بلايلي، نجم المنتخب الجزائري، سعادته بالفوز على شقيقه المغربي، مساء أمس السبت، في ربع نهائي كأس العرب.

ونجح المنتخب الجزائري في بلوغ الدور نصف نهائي، إثر فوزه بركلات الترجيح (5-3)، على أسود الأطلس، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقال بلايلي في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله على هذا الفوز الذي جاء بعد تعب وجهد كبيرين. خضنا مباراة مميزة، وحققنا التأهل عن جدارة، أتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق، في التحديات المقبلة".

وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية، أمام منتخب مغربي قوي، شكل لنا عدة صعوبات، لكننا عرفنا كيف ننهي المباراة لصالحنا".

وتابع "سعيد جدا بتسجيل الهدف الثاني، وأهديه لكل الشعب الجزائري، عائلتي، وأنصارنا الذين وقفوا معنا منذ بداية البطولة".

وسجل بلايلي هدفا رائعا في الدقيقة 102، حيث تلقى كرة طولية من زميله دراوي، قبل أن يدور ويطلق تسديدة صاروخية من وسط الملعب، هزت شباك الحارس أنس الزنيتي، وسط فرحة كبيرة للجماهير الجزائرية.

وختم "الآن علينا أن نواصل الاحتفال بهذه المباراة، وبعد ذلك سنبدأ الإعداد لمواجهة المنتخب القطري في نصف نهائي، وسنفعل ما في وسعنا للعبور والفوز باللقب".